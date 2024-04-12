Некрасов Иван Агафонов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти29.12.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Некрасов Агафон Леонов
Бракосочетание
10.11.1801
Жена: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
11.02.1803
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
04.09.1804
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
13.11.1805
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
08.12.1809
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Некрасова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1811
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
28.09.1815
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
12.10.1818
Дочь: Праскева Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
06.08.1822
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
27.06.1824
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
22.07.1826
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марфа Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1801
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1835
Причина смерти: горячкою