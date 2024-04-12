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Некрасов Иван Агафонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

29.12.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Некрасов Агафон Леонов

Мать: Некрасова Авдотья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1801

Жена: Некрасова Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
11.02.1803

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1804

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1805

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1809

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Некрасова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1811

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1815

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1818

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1822

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1824

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1826

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марфа Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1801
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.12.1835
Причина смерти: горячкою
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