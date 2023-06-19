Некрасова (Малыгина) Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Марфа Ефимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Малыгин Ефим Герасимович

Мать: Малыгина Анна Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1801

Муж: Некрасов Иван Агафонов

Рождение ребёнка
11.02.1803

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1804

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1805

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1809

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Некрасова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1811

Сын: Некрасов Илья Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1815

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1818

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1822

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1824

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1826

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Агафонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Агафонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно