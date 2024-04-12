Малыгина (-) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Некрасова Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно