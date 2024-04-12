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Малыгина (-) Анна Григорьевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Малыгин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Некрасова Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Малыгин Ефим Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Ефим Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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