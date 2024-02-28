Малыгин Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Посохина Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Малыгина Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Анна Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Анна Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833