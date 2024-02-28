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Малыгин Петр Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Малыгин Ефим Герасимович

Мать: Малыгина Анна Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Посохина Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Малыгина Анна Герасимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Анна Герасимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Анна Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1833
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