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Малыгина (-) Анна Герасимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Посохина Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Малыгин Петр Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно