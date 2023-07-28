Малыгина (-) Анна Герасимова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Посохина Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Малыгин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно