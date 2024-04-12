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Некрасов Агафон Леонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

04.11.1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Некрасов Леон Яковлев

Мать: Некрасова Дарья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Елена Агафонова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Некрасов Иван Агафонов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.11.1795
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