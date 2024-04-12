Некрасов Агафон Леонов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти04.11.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Некрасов Леон Яковлев
Мать: Некрасова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Елена Агафонова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1795