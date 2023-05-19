Некрасова (-) Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Авдотья Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Елена Агафонова

Отец ребёнка: Некрасов Агафон Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Некрасов Иван Агафонов

Отец ребёнка: Некрасов Агафон Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Агафон Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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