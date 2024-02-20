Тохтамыш Афанасий Христофорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1868
Жена: Мария Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.07.1869
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Тохтамыш Пантелеймон Афанасьевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1881
Сын: Тохтамыш Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.11.1884
Сын: Тохтамыш Христофор Афанасьевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.07.1885
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1886
Дочь: Тохтамыш Анастасия Анастасия/Мл./ Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.06.1890
Дочь: Акелина Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно