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Тохтамыш Афанасий Христофорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

1846 г.р.
Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Тохтамыш Христофор Николаевич

Мать: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1868

Жена: Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.07.1869

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Тохтамыш Пантелеймон Афанасьевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1881

Сын: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.11.1884

Сын: Тохтамыш Христофор Афанасьевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.07.1885

Жена: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1886

Дочь: Тохтамыш Анастасия Анастасия/Мл./ Афанасьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Стефанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.06.1890

Дочь: Акелина Афанасьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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