Тохтамыш Анастасия Анастасия/Мл./ Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Анастасия Анастасия/Мл./ Афанасьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.07.1886

Дата смерти

09.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1886

Отец: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Мать: Тохтамыш / 2-Й Брак / Елена Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
09.01.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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