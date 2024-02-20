Тохтамыш / 2-Й Брак / (Тарунова) Елена Семеновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.07.1885
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1886
Дочь: Тохтамыш Анастасия Анастасия/Мл./ Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.06.1890
Дочь: Акелина Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно