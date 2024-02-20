Тохтамыш / 2-Й Брак / (Тарунова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш / 2-Й Брак / (Тарунова) Елена Семеновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.07.1885

Муж: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1886

Дочь: Тохтамыш Анастасия Анастасия/Мл./ Афанасьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.06.1890

Дочь: Акелина Афанасьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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