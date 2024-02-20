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Тохтамыш Христофор Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.11.1884

Дата смерти

18.05.1886

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884

Отец: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Мать: Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.05.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от кори
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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