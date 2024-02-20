(Чорабай) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чорабай) Мария Федоровна

(Чорабай) Мария Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1846

Дата смерти

20.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чорабай Федор Певтиев

Мать: Чорабай Параскева Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-37
Бракосочетание
08.11.1868

Муж: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.07.1869

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Тохтамыш Пантелеймон Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1881

Сын: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.11.1884

Сын: Тохтамыш Христофор Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
20.11.1884
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Во время родов
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close