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Тохтамыш Христофор Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Мать: Тохтамыш Деспина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1844

Жена: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1845

Жена: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Гутова Елизавета Христофоровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Тохтамыш Николай Христофорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Параскева Христофоровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Тохтамыш Федор Христофорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.03.1867

Дочь: Чолпан Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1867г. ГАДО,Ф - 426-1-1,лист-110,зап-8
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Христофоровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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