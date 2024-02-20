Тохтамыш Христофор Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Мать: Тохтамыш Деспина
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1844
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1845
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Гутова Елизавета Христофоровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Тохтамыш Николай Христофорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Параскева Христофоровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1864
Сын: Тохтамыш Федор Христофорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.03.1867
Дочь: Чолпан Мария Христофоровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1867г. ГАДО,Ф - 426-1-1,лист-110,зап-8
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Христофоровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно