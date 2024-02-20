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Тохтамыш Деспина

Место рождения

Россия Крым с.Каракуба

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Крым с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: София Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1808

Муж: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Сусана Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Кирикия Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Тохтамыш Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тохтамыш Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Улита Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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