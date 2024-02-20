(Тохтамыш) Параскева Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Параскева Христофоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тохтамыш Христофор Николаевич

Мать: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.07.1869

Дочь: Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1869

Муж: Николай Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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