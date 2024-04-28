Кончин Пётр Андреевич
Место рожденияПологое Займище
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Пологое Займище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кончина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1926
Сын: Кончин Илья
Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна
Пологое Займище
Военная служба
1941
Место призыва: Владимировский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Владимировский р-н
Рождение ребёнка
11.06.1942
Дочь: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна
Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна
Россия
Военная награда
10.05.1945
Издан: 1414 зенап 39 зенад РГК Ленинградского фронта
Медаль «За отвагу» Наградной документ Приказ подразделения №: 8/н от: 10.05.1945
Смерть
1975