Кончин Пётр Андреевич Около 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кончин Пётр Андреевич

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Место рождения

Пологое Займище

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологое Займище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кончина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
30.07.1926

Сын: Кончин Илья

Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Пологое Займище
Военная служба
1941
Место призыва: Владимировский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Владимировский р-н
Рождение ребёнка
11.06.1942

Дочь: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна

Мать ребёнка: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Россия
Военная награда
10.05.1945
Издан: 1414 зенап 39 зенад РГК Ленинградского фронта
Медаль «За отвагу» Наградной документ Приказ подразделения №: 8/н от: 10.05.1945
Смерть
1975

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