Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Островерхов Филипп
Мать: Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кончина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1926
Сын: Кончин Илья
Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич
Пологое Займище
Рождение ребёнка
11.06.1942
Дочь: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна
Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич
Россия
Смерть
1994
Пологое Займище