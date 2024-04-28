Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

1926 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Островерхов Филипп

Мать: Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кончина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончин Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
30.07.1926

Сын: Кончин Илья

Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич

Пологое Займище
Рождение ребёнка
11.06.1942

Дочь: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна

Отец ребёнка: Кончин Пётр Андреевич

Россия
Смерть
1994
Пологое Займище

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