Кончин Илья
Место рожденияПологое Займище
Дата рождения30.07.1926
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926
Пологое Займище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кончина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кончина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кончина Антонина
Смерть
2012