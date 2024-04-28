Кончин Илья 30.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кончин Илья

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Место рождения

Пологое Займище

Дата рождения

30.07.1926

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926

Отец: Кончин Пётр Андреевич

Мать: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Пологое Займище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кончина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кончина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кончина Антонина

Смерть
2012

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