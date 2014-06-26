Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.06.1942
Дата смертиОколо 26.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1942
Россия
Рождение ребёнка
23.05.1964
Сын: Зубовленко Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич
Ахтубинск
Рождение ребёнка
10.06.1975
Дочь: (Зубовленко) Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич
Ахтубинск
Смерть
Около 26.06.2014
26 июня 2014