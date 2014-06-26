Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна 11.06.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.06.1942

Дата смерти

Около 26.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1942

Отец: Кончин Пётр Андреевич

Мать: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Россия
Рождение ребёнка
23.05.1964

Сын: Зубовленко Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Ахтубинск
Рождение ребёнка
10.06.1975

Дочь: (Зубовленко) Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Ахтубинск
Смерть
Около 26.06.2014
26 июня 2014

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