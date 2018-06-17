Зубовленко Вячеслав Дмитриевич 14.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗубовленко Вячеслав Дмитриевич

Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.08.1940

Дата смерти

Около 17.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940

Отец: Зубовленко Дмитрий Фёдорович

Мать: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
23.05.1964

Сын: Зубовленко Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна

Ахтубинск
Рождение ребёнка
10.06.1975

Дочь: (Зубовленко) Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна

Ахтубинск
Смерть
Около 17.06.2018
Похороны
Неизвестно
на старом кладбище к матери его Марусе

Мы используем куки для улучшения работы сайта.