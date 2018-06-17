Зубовленко Вячеслав Дмитриевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.08.1940
Дата смертиОколо 17.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940
Россия
Рождение ребёнка
23.05.1964
Сын: Зубовленко Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна
Ахтубинск
Рождение ребёнка
10.06.1975
Дочь: (Зубовленко) Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна
Ахтубинск
Смерть
Около 17.06.2018
Похороны
Неизвестно
на старом кладбище к матери его Марусе