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Воинова (Попова) Нина Николаевна

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

14.01.1909

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909

Отец: Попов Николай Михайлович

Мать: Попова (Богомазова) Анна (Анастасия) Степановна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Анатолий Иванович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Воинов Владилен Анатольевич

Отец ребёнка: Воинов Анатолий Иванович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Воинов Сталиан Анатольевич

Отец ребёнка: Воинов Анатолий Иванович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Воинов Альберт Анатольевич

Отец ребёнка: Воинов Анатолий Иванович

Смерть
1988
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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