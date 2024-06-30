Воинова (Попова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1909
Дата смерти1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Воинов Владилен Анатольевич
Отец ребёнка: Воинов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Воинов Сталиан Анатольевич
Отец ребёнка: Воинов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Воинов Альберт Анатольевич
Отец ребёнка: Воинов Анатолий Иванович
Смерть
1988