Попова (Богомазова) Анна (Анастасия) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1887 ст.
Дата смерти23.06.1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1887 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.
Дочь: Лукина (Попова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович
Красноселье, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Воинова (Попова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Некрасова (Попова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович
Смерть
23.06.1972
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область