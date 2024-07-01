Попова (Богомазова) Анна (Анастасия) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Богомазова) Анна (Анастасия) Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1887 ст.

Дата смерти

23.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1887 ст.

Отец: Богомазова Степан

Мать: Богомазова Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
?.12.1905 ст.

Сын: Попов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.

Дочь: Лукина (Попова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович

Красноселье, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Воинова (Попова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Некрасова (Попова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Попов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
23.06.1972
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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