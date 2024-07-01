Богомазова Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1887 ст.

Дочь: Попова (Богомазова) Анна (Анастасия) Степановна

Мать ребёнка: Богомазова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дубровский (Богомазов) Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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