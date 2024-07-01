Богомазова Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1887 ст.
Дочь: Попова (Богомазова) Анна (Анастасия) Степановна
Мать ребёнка: Богомазова Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дубровский (Богомазов) Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Дубровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно