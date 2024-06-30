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Воинов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова (Попова) Нина Николаевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Воинов Владилен Анатольевич

Мать ребёнка: Воинова (Попова) Нина Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Воинов Сталиан Анатольевич

Мать ребёнка: Воинова (Попова) Нина Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Воинов Альберт Анатольевич

Мать ребёнка: Воинова (Попова) Нина Николаевна

Смерть
1992
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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