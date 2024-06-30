Воинов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Воинов Владилен Анатольевич
Мать ребёнка: Воинова (Попова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Воинов Сталиан Анатольевич
Мать ребёнка: Воинова (Попова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Воинов Альберт Анатольевич
Мать ребёнка: Воинова (Попова) Нина Николаевна
Смерть
1992