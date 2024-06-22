Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна Между 1901 и 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Между 1901 и 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1907

Отец: Усов Кузьма Григорьевич

Мать: Усова (Колотилина) Мария Александровна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Василий

Рождение ребёнка
11.11.1925

Дочь: Белецкая (Ерохина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ерохин Василий

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1928

Сын: Ерохин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ерохин Василий

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.06.1930

Сын: Ерохин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ерохин Василий

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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