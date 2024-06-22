Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1901 и 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Василий
Рождение ребёнка
11.11.1925
Дочь: Белецкая (Ерохина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ерохин Василий
Рождение ребёнка
24.10.1928
Отец ребёнка: Ерохин Василий
Рождение ребёнка
07.06.1930
Отец ребёнка: Ерохин Василий
Смерть
Неизвестно