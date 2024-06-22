Ерохин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1930
Дата смерти07.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930
Отец: Ерохин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1961
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.1971