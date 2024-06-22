Ерохин Иван Васильевич 07.06.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохин Иван Васильевич

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

07.06.1930

Дата смерти

07.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1901 и 1907 г.р.

Дети

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1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930

Отец: Ерохин Василий

Мать: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1961

Сын: Ерохин Алексей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.1971

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