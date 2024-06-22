Ерохин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1925
Дочь: Белецкая (Ерохина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна
Рождение ребёнка
24.10.1928
Мать ребёнка: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна
Рождение ребёнка
07.06.1930
Мать ребёнка: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна
Смерть
Неизвестно