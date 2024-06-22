Ерохин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна

Рождение ребёнка
11.11.1925

Дочь: Белецкая (Ерохина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1928

Сын: Ерохин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.06.1930

Сын: Ерохин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ерохина (Усова) Евдокия Кузьмовна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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