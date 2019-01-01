хутор Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Черкасский

Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
1893Черкасский.при р. Хопре.30208589

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Пыховская волость
Ея-же, лесной кардон «Черкасский».484214

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Михайловская станица
4737Черкасский хутор, Михайловской станицы, при реке Хопре731645231229Хуторское правление, церковно-приходская школа6643010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Урюпинский район
301524Черкасскийхутор51°01,0' с.ш.41°47,0' в.д.M-37-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Бубновское сельское поселение
18654420111х Черкасскийхутор

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