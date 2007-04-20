Курбан-Галеева (Хасянова) Зейняб Хасяновна
Место рожденияНижегородская обл., д. Трех озер
Дата рождения03.04.1928
Дата смерти20.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Отец: Юнисов Хасян Юнисович
Мать: Юнисова Марьям Шакировна
Нижегородская обл., д. Трех озер
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбан-Галеев Рафек Фатехович
Рождение ребёнка
12.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбан-Галеев Рафек Фатехович
Смерть
20.04.2007