Курбан-Галеева (Хасянова) Зейняб Хасяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбан-Галеева (Хасянова) Зейняб Хасяновна

Место рождения

Нижегородская обл., д. Трех озер

Дата рождения

03.04.1928

Дата смерти

20.04.2007

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: Юнисов Хасян Юнисович

Мать: Юнисова Марьям Шакировна

Нижегородская обл., д. Трех озер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбан-Галеев Рафек Фатехович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбан-Галеев Рафек Фатехович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбан-Галеев Рафек Фатехович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.04.2007
Москва, город федерального значения Москва

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