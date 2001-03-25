Курбан-Галеев Рафек Фатехович
Место рождения
Дата рождения09.09.1925
Дата смерти25.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбан-Галеева Зейняб Хасяновна
Рождение ребёнка
12.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбан-Галеева Зейняб Хасяновна
Смерть
25.03.2001