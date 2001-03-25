Курбан-Галеев Рафек Фатехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбан-Галеев Рафек Фатехович

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.09.1925

Дата смерти

25.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925

Отец: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович

Мать: Садретдинова Зарифя Садретдиновна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбан-Галеева Зейняб Хасяновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбан-Галеева Зейняб Хасяновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбан-Галеева Зейняб Хасяновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.03.2001
Москва, город федерального значения Москва

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