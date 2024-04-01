Юнисов Хасян Юнисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮнисов Хасян Юнисович

Юнисов Хасян Юнисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнисова Марьям Шакировна

Нижегородская обл., д. Трех озер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия Хасяновна

Мать ребёнка: Юнисова Марьям Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнисова Марьям Шакировна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close