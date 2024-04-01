Юнисов Хасян Юнисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юнисова Марьям Шакировна
Нижегородская обл., д. Трех озер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия Хасяновна
Мать ребёнка: Юнисова Марьям Шакировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнисова Марьям Шакировна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965