Юнисова Марьям Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юнисов Хасян Юнисович
Нижегородская обл., д. Трех озер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия Хасяновна
Отец ребёнка: Юнисов Хасян Юнисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1977