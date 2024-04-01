Юнисова Марьям Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮнисова Марьям Шакировна

Юнисова Марьям Шакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнисов Хасян Юнисович

Нижегородская обл., д. Трех озер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия Хасяновна

Отец ребёнка: Юнисов Хасян Юнисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнисов Хасян Юнисович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1977
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close