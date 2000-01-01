Яков Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Темешка Бояров Тетюшка Бояров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иона Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Рождение ребёнка
1761

Сын: Фома Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорей Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Рождение ребёнка
1773

Сын: Александр Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никитина

Смерть
1791
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