Яков Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Темешка Бояров Тетюшка Бояров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иона Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Фома Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорей Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1773
Сын: Александр Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никитина
Смерть
1791