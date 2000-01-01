Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иона Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Фома Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Александр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кондратьев
Смерть
Неизвестно