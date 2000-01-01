Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иона Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Фома Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Александр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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