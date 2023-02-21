Темешка Бояров Тетюшка Бояров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Бояр Биюшев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Виряс
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Василей Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Яков Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1727