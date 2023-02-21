Темешка Бояров Тетюшка Бояров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темешка Бояров Тетюшка Бояров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Бояр Биюшев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Виряс

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Василей Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Яков Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1727
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