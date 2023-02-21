Василей Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Темешка Бояров Тетюшка Бояров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ефим Васильев
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Осип Васильев
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Петрова
Смерть
1795