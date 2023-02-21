Василей Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василей Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Темешка Бояров Тетюшка Бояров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Марья Петрова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ефим Васильев

Мать ребёнка: Марья Петрова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Осип Васильев

Мать ребёнка: Марья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Марья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Марья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Петрова

Смерть
1795
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