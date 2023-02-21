Ефим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Василей Кондратьев

Мать: Марья Петрова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Афимия Ефимова

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Рождение ребёнка
1790

Сын: Михайла Ефимов

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никитина

Смерть
Неизвестно
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