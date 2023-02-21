Ефим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Василей Кондратьев
Мать: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Афимия Ефимова
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Михайла Ефимов
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никитина
Смерть
Неизвестно