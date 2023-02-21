Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василей Кондратьев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ефим Васильев
Отец ребёнка: Василей Кондратьев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Осип Васильев
Отец ребёнка: Василей Кондратьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василей Кондратьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Василей Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василей Кондратьев
Смерть
1787