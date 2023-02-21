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Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василей Кондратьев

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ефим Васильев

Отец ребёнка: Василей Кондратьев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Осип Васильев

Отец ребёнка: Василей Кондратьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василей Кондратьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Василей Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василей Кондратьев

Смерть
1787
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