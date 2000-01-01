Фома Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Марфа Никитина

Смерть
1783
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