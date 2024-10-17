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Татьяна Федотова

Место рождения

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Федот Сергеев

Мать: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
15.10.1811

Муж: Иван Евстигнеев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1818

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евстигнеев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1832

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Евстигнеев

Смерть
Неизвестно

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