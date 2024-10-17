Татьяна Федотова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Федот Сергеев
Мать: Степанида Агафонова
Бракосочетание
15.10.1811
Муж: Иван Евстигнеев
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1818
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евстигнеев
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1832
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Евстигнеев
Смерть
Неизвестно