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Мария Ивановна

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1818

Дата смерти

16.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1818

Отец: Иван Евстигнеев

Мать: Татьяна Федотова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1836

Муж: Гавриил Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1836

Дочь: Иустина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1839

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Харитина Гавриова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1841

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1843

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1845

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Стапан Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1851

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Иаким Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1855

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1858

Сын: Гаврилов Георгий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1859

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1862

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.04.1886
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
18.04.1886

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