Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.01.1818
Дата смерти16.04.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Евстигнеев
Мать: Татьяна Федотова
Муж: Гавриил Иовлев
Дочь: Иустина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Харитина Гавриова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Стапан Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Иаким Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Гаврилов Георгий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев