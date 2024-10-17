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Федот Сергеев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Сергей Феоктистов

Мать: Парасковья Филиппова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Агафонова

Рождение ребёнка
14.11.1789

Сын: Григорий Федотов

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1791

Сын: Григорий Федотов

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Федотова

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1795

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1800

Сын: Сергей Федотов

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1802

Дочь: Анастасия Федотова

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1805

Сын: Федор Федотов

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1806

Дочь: Ефимия Федотова

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1807

Сын: Петр Федотов

Мать ребёнка: Степанида Агафонова

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Смерть
1812
Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд

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