Федот Сергеев
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Сергей Феоктистов
Мать: Парасковья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
14.11.1789
Сын: Григорий Федотов
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
09.01.1791
Сын: Григорий Федотов
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Федотова
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
06.11.1795
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
27.06.1800
Сын: Сергей Федотов
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
22.10.1802
Дочь: Анастасия Федотова
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
09.05.1805
Сын: Федор Федотов
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
12.09.1806
Дочь: Ефимия Федотова
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
22.12.1807
Сын: Петр Федотов
Мать ребёнка: Степанида Агафонова
Смерть
1812