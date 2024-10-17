Степанида Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Агафонова

Степанида Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Сергеев

Рождение ребёнка
14.11.1789

Сын: Григорий Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1791

Сын: Григорий Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1795

Сын: Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1800

Сын: Сергей Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1802

Дочь: Анастасия Федотова

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1805

Сын: Федор Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1806

Дочь: Ефимия Федотова

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1807

Сын: Петр Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.