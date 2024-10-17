Степанида Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
14.11.1789
Сын: Григорий Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
09.01.1791
Сын: Григорий Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
06.11.1795
Сын: Иван Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
27.06.1800
Сын: Сергей Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
22.10.1802
Дочь: Анастасия Федотова
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
09.05.1805
Сын: Федор Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
12.09.1806
Дочь: Ефимия Федотова
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
22.12.1807
Сын: Петр Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Смерть
Неизвестно