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Иван Евстигнеев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.10.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1795

Отец: Евстигней Михайлов

Мать: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.10.1811

Жена: Татьяна Федотова

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1818

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Федотова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1832

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Федотова

Смерть
Неизвестно

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