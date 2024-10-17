Иван Евстигнеев
Место рождения
Дата рождения12.10.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1795
Отец: Евстигней Михайлов
Мать: Наталья Гаврилова
Бракосочетание
15.10.1811
Жена: Татьяна Федотова
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1818
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
?.08.1832
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Федотова
Смерть
Неизвестно