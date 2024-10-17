Наталья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1794
Муж: Евстигней Михайлов
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1795
Сын: Иван Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
09.06.1797
Сын: Тихон Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
27.11.1800
Дочь: Варвара Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
13.01.1803
Сын: Ефим Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
24.01.1806
Сын: Василий Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никифор Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
10.11.1810
Дочь: Стапанида Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Михайлов
Смерть
Неизвестно