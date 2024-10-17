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Наталья Гаврилова

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1794

Муж: Евстигней Михайлов

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1795

Сын: Иван Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1797

Сын: Тихон Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1800

Дочь: Варвара Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1803

Сын: Ефим Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1806

Сын: Василий Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никифор Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рождение ребёнка
10.11.1810

Дочь: Стапанида Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Михайлов

Смерть
Неизвестно

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