Евстигней Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Михаил Семенов
Мать: Софья Павлова
Бракосочетание
12.11.1794
Жена: Наталья Гаврилова
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1795
Сын: Иван Евстигнеев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
09.06.1797
Сын: Тихон Евстигнеев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
27.11.1800
Дочь: Варвара Евстигнеева
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
13.01.1803
Сын: Ефим Евстигнеев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
24.01.1806
Сын: Василий Евстигнеев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никифор Евстигнеев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
10.11.1810
Дочь: Стапанида Евстигнеева
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Евстигнеева
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Смерть
Неизвестно