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Евстигней Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Михаил Семенов

Мать: Софья Павлова

Бракосочетание
12.11.1794

Жена: Наталья Гаврилова

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1795

Сын: Иван Евстигнеев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1797

Сын: Тихон Евстигнеев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1800

Дочь: Варвара Евстигнеева

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1803

Сын: Ефим Евстигнеев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1806

Сын: Василий Евстигнеев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никифор Евстигнеев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
10.11.1810

Дочь: Стапанида Евстигнеева

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Евстигнеева

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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