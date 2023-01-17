Полозок (Кайгородова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти19.03.1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Кайгородов Матвей
Рождение ребёнка
29.07.1940
Дочь: Алферова Елена Павловна
Отец ребёнка: Терехин Павел Алексеевич
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1945
Отец ребёнка: Полозок Фёдор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1947