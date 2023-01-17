Полозок (Кайгородова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозок (Кайгородова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

19.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кайгородов Матвей

Мать: Кайгородова Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
29.07.1940

Дочь: Алферова Елена Павловна

Отец ребёнка: Терехин Павел Алексеевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1945

Сын: Полозок Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Полозок Фёдор Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозок Фёдор Данилович

Смерть
19.03.1947
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