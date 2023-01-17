Терехин Павел Алексеевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терехин Алексей
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
29.07.1940
Дочь: Алферова Елена Павловна
Мать ребёнка: Полозок Анна Матвеевна
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полозок Анна Матвеевна
Смерть
1942
Причина смерти: На войне