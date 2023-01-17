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Терехин Павел Алексеевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехин Алексей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
29.07.1940

Дочь: Алферова Елена Павловна

Мать ребёнка: Полозок Анна Матвеевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозок Анна Матвеевна

Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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