Кайгородов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Полозок Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кайгородов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
07.11.1929

Сын: Кайгородов Виктор Матвеевич

Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакалясова Клара Матвеевна

Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова, Боднарь Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна

Смерть
Неизвестно
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