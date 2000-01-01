Кайгородов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Полозок Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кайгородов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
07.11.1929
Сын: Кайгородов Виктор Матвеевич
Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакалясова Клара Матвеевна
Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова, Боднарь Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Кайгородова Анисия Еремеевна
Смерть
Неизвестно