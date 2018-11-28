Полозок Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1945
Дата смерти28.11.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1945
Отец: Полозок Фёдор Данилович
Мать: Полозок Анна Матвеевна
Бракосочетание
04.08.1973
Рождение ребёнка
28.03.1974
Дочь: Бормотова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Полозок Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полозок Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полозок Галина Николаевна
Смерть
28.11.2018
Похороны
Неизвестно