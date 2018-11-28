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Полозок Виктор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1945

Дата смерти

28.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1945

Отец: Полозок Фёдор Данилович

Мать: Полозок Анна Матвеевна

Бракосочетание
04.08.1973

Жена: Полозок Галина Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.03.1974

Дочь: Бормотова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Полозок Галина Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полозок Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полозок Галина Николаевна

Смерть
28.11.2018
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
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